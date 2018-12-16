Дорожники продолжают расчистку города от снегопада, за минувшие сутки вывезли 2388 тонн снега - КГГА

К работе была привлечена как спецтехника "Киевавтодора", так и техника сторонних организаций, с которыми еще до начала зимы заключили договоры.

Предприятия КК "Киевавтодор" за сутки вывезли со столичных дорог 2388 тонн снега. Работы по зимнему содержанию улиц и дорог города продолжаются.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Ночью и утром 15 декабря во всех районах Киева автодоровцы проводили широкий комплекс работ: для недопущения образования гололеда дороги, искусственные сооружения и тротуары города обрабатывали противогололедными материалами, не прекращали уборку тротуаров, остановок общественного транспорта, лестничных маршей, наземных пешеходных переходов и тому подобное.

Значительные силы дорожников были направлены на вывоз снега. К работе была привлечена как спецтехника предприятий "Киевавтодора", так и техника сторонних организаций, с которыми предприятия корпорации еще до начала зимнего периода заключили соответствующие договоры. В течение суток со столичных улиц и дорог было вывезено 2388 тонн снега.

Сейчас эстафету у ночной смены переняла дневная, которая в течение дня будет обеспечивать зимнее содержание улично-дорожной сети.