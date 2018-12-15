Кличко: в этом году город приобрел 78 единиц коммунальной техники

По словам мэра, комплексы закупили в Канаде.

Городская власть Киева постепенно заменяет старую коммунальную технику на новую – более эффективную и многофункциональную.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он напомнил, что только в 2018 году город приобрел 78 единиц коммунальной техники, в том числе 44 трактора и 10 мини-погрузчиков.

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«Впрочем, городу не хватает еще 200 единиц такой многофункциональной техники. И мы продолжаем покупать новую технику взамен старой, которая неэффективна и расходует много топлива. Мы сейчас, например, покупаем два снегоплавильных комплекса, - отметил мэр. – К этому времени мы тратили большое количество ресурсов, чтобы снег с улиц вывозить за город», - сказал Кличко.

По словам мэра, комплексы закупили в Канаде. Техника - надежная и проверочная более суровыми канадскими зимами. Также Кличко отметил, что город сделал большой шаг по управлению коммунальной техникой во время чрезвычайных ситуаций, открыв диспетчерский центр мониторинга.

«Мы берем лучшие примеры, которые работают во всем мире. Реализуем этот опыт у нас. И это помогает гораздо эффективнее использовать и технику, и человеческий потенциал, все ресурсы, которые у нас есть, для того, чтобы быстрее убирать улицы от снега», - подчеркнул мэр столицы.