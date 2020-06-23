Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что со страховыми выплатами медикам нужно двигаться быстрее, чем COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить осуществление страховых выплат пострадавшим от COVID-19 медикам и семьям погибших из-за коронавирусной инфекции медработников.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский сказал во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса.

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Согласно сообщению, в Украине начались эпидемиологические расследования смертей врачей, работавших с больными COVID-19. После установления причин летальных исходов можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям, инициированные главой государства.

«Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 39 закона «О защите населения от инфекционных болезней» (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)».

Согласно закону, медики, которые заразились коронавирусом во время исполнения профессиональных обязанностей и из-за этого в течение года им была установлена группа инвалидности, в зависимости от степени утраты трудоспособности будут застрахованы на сумму не менее 300 прожиточных минимумов. Сейчас это 608 тыс. 100 грн. В случае смерти медицинского работника от коронавируса его семья получит помощь в размере 750 прожиточных минимумов, что сегодня составляет 1 млн 520 тыс. 250 грн.

17 июня Кабинет министров определил порядок страховых выплат семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность в результате борьбы с COVID-19.

Как сообщила министр социальной политики Марина Лабезная, если медицинскому работнику будет установлена инвалидность первой группы, то выплата составит 840 тыс. 800 грн, вторая группа инвалидности - 735 тыс. 700 грн, третья группа инвалидности - 630 тыс. 600 грн.

В случае смерти медицинского работника, связанной с профессиональным заболеванием, семья погибшего медика получит 1 млн 575 тыс. 500 грн.

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