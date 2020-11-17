Почти 4000 украинцев в этом году пострадали от несчастных случаев на производствах.

В Фонде социального страхования заявляют, что треть несчастных случаев на производствах в этом году связаны с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Всего за девять месяцев этого года ФССУ зарегистрировано 3 851 потерпевшего в результате несчастных случаев, которые произошли при исполнении должностных обязанностей. Из них медицинских и других работников, у которых было диагностировано острое профессиональное заболевание COVID-19 – 1 167, или 30,3% от всех пострадавших.

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В результате несчастных случаев на производстве погибли 253 человека, а 26 из них скончались от коронавируса.

"Наибольшее количество несчастных случаев в отчетном периоде зарегистрировано Фондом в августе и сентябре и имеет динамику к росту в связи с распространением пандемии. Так, в августе уровень производственного травматизма составил 660 потерпевших, учитывая больных острым профзаболеванием COVID-19 (что составляет 17,1% от общего количества травмированных за 9 месяцев), в сентябре – 737 пострадавших (19,1% от общего количества)", - говорится в сообщении.

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Лидерами среди регионов являются следующие:

в Днепропетровской области – 531 пострадавший на производстве (что составляет 13,8% от общего количества пострадавших на производстве за 9 месяцев текущего года),

г. Киев – 406 пострадавших на производстве (10,5%),

Донецкой области-294 пострадавших на производстве (7,6%),

Львовской области-253 пострадавших на производстве (6,6%),

Киевской области-225 пострадавших на производстве (5,8%)

Харьковской области-209 пострадавших на производстве (5,4 %).

Количество травмированных в этих областях составляет 49,7% от общего количества травмированных по Украине, добавляют в Фонде.

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Автор: УНИАН