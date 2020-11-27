Учителям, которые могут заразиться коронавирусом, не стоит рассчитывать на дополнительное обязательное государственное страхование, так как COVID-19 не является профессиональным заболеванием педагогов.
Читайте такжеСамоизоляция из-за COVID-19: более 50 тысячам украинцев компенсируют 60 миллионов гривеньОб этом говорится в письме Министерства образования и науки на запрос директора одной из столичных школ Дмитрия Ламзи, которое он опубликовал в Facebook.
«Если сравнивать с медиками, то к их трудовой функции относится обязанность работать с людьми, которые болеют COVID-19. Зато учителя и другие педагоги наоборот должны делать все для того, чтобы избегать контактов с больными людьми и детьми», – говорится в письме.
При этом в Минобразования напомнили, что учителя имеют право на выплату пособия по временной потере трудоспособности вследствие заболевания коронавирусом. Эти выплаты осуществляются на основании листка нетрудоспособности.
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