Приблизительные сроки возможного нововведения не уточняются.

В Украине могут начать страховать здоровье работников образовательной отрасли, в том числе от заболевания коронавирус.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу Минобразования, ведомством был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве со страховыми компаниями.

В МОН отмечают, что в связи с ростом количества выявленных больных на коронавирус, был подписан меморандум, который направлен на обеспечение участников образовательного процесса доступными и качественными услугами в сфере добровольного страхования здоровья. В свою очередь страховые компании обязались разработать доступные программы добровольного страхования для сферы образования и при потребности корректировать их.

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Ранее и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сказал, что средств на страхование учителей не предусмотрено, но МОН в рамках перераспределения расходов в размере 540 миллионов гривен хочет направить их на средства по борьбе с коронавирусом.

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Автор: УНИАН