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Зеленский настаивает на страховании всех украинских врачей, работающих с больными COVID-19

14:41, 26 мая 2020
Страхование
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Спецпроект
Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на традиционном совещании с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19.

Зеленский поднял вопрос страхования врачей, которые борются с коронавирусом.

«Мы говорили о хорошем примере Луганской облгосадминистрации, которая застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже подчеркивал, что это надо воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые дадут понять, когда наши врачи будут застрахованы», - обратился президент к министру развития громад и территорий Алексею Чернышеву.

Как известно, 23 апреля председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что за свой счет застраховал 99 медицинских работников учреждений здравоохранения Луганщины от поражения коронавирусом. Договоры страхования будут действовать в течение двух месяцев, начиная с 24 апреля.

В Украине по состоянию на утро 26 мая зарегистрировано 21 тысяча 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальные, 7 тыс. 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

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