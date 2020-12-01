С родными медика судится Фонд соцстрахования.

В Черкассах врач-хирург Олег Гайда умер из-за коронавируса, но семья не может это доказать.

Читайте такжеМедику из Киева выплатили 630 тысяч гривен пособия после перенесенного коронавирусаОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что с родными медика, который инфицировался на работе, судится Фонд соцстрахования.

«По закону, государство должно выплатить семье 1,5 миллиона гривень компенсации. Но средств семья врача-хирурга Олега гайды до сих пор не получила», – говорится в сюжете.

Смерть двух братьев-медиков от COVID-19: детали трагедии

Два брата-медика умерли от коронавируса с разницей в 12 дней. Старший, 58-летний Иван Гайда, был руководителем Львовского военного госпиталя, меньший Олег работал в Черкассах.

Сообщалось, что серьезные симптомы болезни, тяжелую пневмонию и осложнения, хирург Олег Айда почувствовал именно перед смертью своего брата. На похороны из-за этого он не попал.

На момент его смерти в больнице находилась больная COVID-19 жена, также врач. Из-за недуга женщина не могла присутствовать на прощании, поэтому гроб с ее умершим мужем вынесли из автобуса и поставили перед окнами ее палаты.

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Автор: УНИАН