Кабинет министров принял решение о страховых выплатах студентам-медикам, которых будут привлекать к борьбе с COVID-19.
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Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, правительство обеспечило социальную защиту студентов-медиков старших курсов и интернов, в случае привлечения их государственными и коммунальными заведениями здравоохранения к борьбе с COVID-19.
Решение предусматривает осуществление страховых выплат студентам-медикам и интернам в случае установления им группы инвалидности, наступившей вследствие заболевания коронавирусной болезнью во время выполнения профессиональных обязанностей, в размере не менее чем 300 размеров прожиточного минимума (не менее чем 630 тыс. грн). Члены семей таких медиков, в случае их смерти из-за коронавирусной болезни, должны получить выплаты в размере, составляющем 750 прожиточных минимумов (почти 1,6 млн гривен).
Также уточнена форма документа, подтверждающего установление группы инвалидности и степени потери профессиональной трудоспособности, который должен быть подан в Фонд социального страхования для получения страховой выплаты.
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