У некоторых страховщиков использование услуг телемедицины увеличилось в 15 раз.

Пандемия COVID-19 окажет значительное влияние на будущее отрасли медицинского страхования.

Об этом сообщает Forinsurer со ссылкой на отчет аналитиков Moody's Investors Service.

Читайте такжеМедику из Киева выплатили 630 тысяч гривень пособия после перенесенного коронавируса

В отчете говорится, что страховые компании должны будут адаптироваться к определенным изменениям в ближайшие 3-5 лет, поскольку это будет важным фактором повышения кредитоспособности.

Тенденции в сфере здравоохранения, которые, скорее всего, затронут страховщиков, включают постоянное внимание к высокой стоимости лечения пациентов с сопутствующими заболеваниями (термин, используемый для людей, страдающих более чем одним хроническим заболеванием одновременно).

У некоторых страховщиков рост использования услуг телемедицины вырос в 15 раз. Это новое направление явно восполнило пробел, когда доступ пациентов к личному уходу также был строго ограничен, особенно к здравоохранению в сельской местности.

Телемедицина может стать полезным инструментом при лечении психических и поведенческих расстройств, поскольку она может служить системой раннего предупреждения, что приводит к тому, что страховые компании узнают о состояниях пациентов, которые могли бы остаться незамеченными.

Отрасль медицинского страхования переходит от традиционной модели возмещения платы за услуги медучреждениям к модели обслуживания, основанной на стоимости.

Предыдущий прогноз

По некоторым оценкам, убытки страховщиков от пандемии по итогам 9 месяцев составят от 40 до 80 млрд. долларов. Кроме этого, на рынок негативно влияют низкие тарифы, сокращение перестраховочных емкостей, рост убытков, социальная инфляция и исторически низкие процентные ставки.

Исследование Standard and Poor's показало, что влияние COVID-19 (как инвестиционные, так и застрахованные убытки) "сожгло" резервы 20 ведущих перестраховщиков на случай серьезной катастрофы с примерно 32 до 14 миллиардов долларов.

Укрепление рынка должно продлиться как минимум на два года, чтобы восстановить сектор и компенсировать убытки предыдущего года и потенциальное негативное влияние COVID-19.

Уже подсчитанные убытки

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН