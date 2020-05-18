Минэкономики предлагает выделить 2 миллиарда гривень на страхование аграриев

Аграрии смогут получить 50% компенсации от государства по разным рискам.

На поддержку страхования агропроизводителей в 2021 году необходимо выделить 2 миллиарда гривень из государственного бюджета Украины.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) со ссылкой на заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого.

"2 млрд грн на поддержку аграрного страхования нужно выделить из бюджета в 2021 году, заявил Тарас Высоцкий во время вебинара УКАБ", - говорится в сообщении.

По его словам, агрострахование сегодня в приоритете правительства, и на этой неделе будет представлен соответствующий законопроект.

"Механизм получения средств будет следующим: нужно заключить страховку, подать через страховую компанию или через банки отчетность, и уже в следующем месяце получить 50% компенсации от государства. Все должно происходить без пулов, комиссий и возможностей выбирать – кому давать, кому нет", – приводятся слова Высоцкого.

Как сообщал УНИАН, в 2016-2017 годах украинские аграрии потеряли посевы на площади свыше 5 тысяч га, что привело к недополучению значительного объема зерновых.

В 2017 году Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планировало разработать механизм страхования сельхозпроизводителей от стихийных явлений. Однако до сих это не было сделано. Так, в программе государственной поддержки АПК на 2019 и 2020 годы такое направление отсутствует.

По официальным данным, украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле 2020 года потеряли около 2,6% всех посевных площадей озимых культур.