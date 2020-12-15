По информации журналистов, спецкомиссия рассмотрела 112 случаев и лишь в 34 признала, что врачи действительно заразились на работе.

Только 21 семья умерших от COVID-19 украинских врачей получила денежные выплаты от государства, хотя за время пандемии болезнь унесла жизни более двух сотен медицинских работников.

Об этом говорится в расследовании журналистки Елены Козаченко для Bihus.Info.

В материале отмечается, что по состоянию на 12 ноября известно о 236 смертях медиков от COVID-19, которым они заразились на работе. Спецкомиссия рассмотрела 112 случаев и лишь в 34 признала, что врачи действительно заразились на работе.

"При этом максимальные гарантированные государством выплаты получили только члены 21 семьи умерших медиков (согласно полученным журналистами ответов на запросы из 34 страховых случаев)", - говорится в расследовании. Читайте такжеВ 2020 году Фонд соцстрахования направил на больничные 10 миллиардов гривен

По информации журналистов, Фондом соцстраха проведены единовременные страховые выплаты членам семей умерших медработников в 21 случае в размере 1,57 млн грн на каждую семью и в 22 случаях – по 210,2 тыс. грн, в 4 случаях еще решается вопрос назначения выплат.

Так, Bihus.Info напоминает историю семьи умершего врача Ивана Венжиновича, фотографию с которым использовали по всей Украине для социальной рекламы с надписью "Спасибо". У него остались жена-медик и двое детей, но компенсации они не получили, потому что, несмотря на все симптомы, ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Сейчас Ирина Венжинович не верит в то, что может получить хоть какие-то выплаты: "В нашей стране, по моему мнению, медики - это "пушечное мясо", которое используют. Так случилось и с моим Иваном. По состоянию на 23.11.2020 моим детям назначены пенсии по потере кормильца 1416 грн в месяц".

Упомянули в материале журналисты еще одну историю со смертью от коронавируса 52-летнего врача Олега Гайды в Черкассах. Он всего на две недели пережил своего родного брата Ивана – руководителя военного госпиталя во Львове, который тоже умер от осложнений после COVID-19.

В деле Олега Гайды заседали две комиссии – обе подтвердили, что врач заразился COVID-19 на работе. Но, несмотря на это, Фонд соцстрахования отказался платить, сейчас через суд оспаривает решение комиссий.

Смерть супругов медиков под Киевом

В городе Тараща под Киевом от коронавируса умерли супруги-медики — медсестра местной поликлиники и врач-анестезиолог местного реанимационного отделения.

У них остался сын, 13-летний Антон, находившийся на аппарате ИВЛ.

Трагедия случилась 10-11 октября. Когда парень проснулся, пришел в себя — ему сказали, что нет обоих родителей. Он ответил, что Бога не существует.

Антон хочет остаться в Тараще, поэтому тетя-опекун Галина переедет из Черкасс к нему.

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Автор: Ольга Робейко