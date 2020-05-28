Украинцы стали активнее страховать свою жизнь от коронавируса

Преимущественно заключают договора на 50 тысяч гривень.

Украинцы начали страховаться от коронавируса COVID-19.

Об этом рассказали в Сниданке с 1+1.

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Преимущественно люди заключают договоры на 50 тысяч гривень. Крупнейшая страховая сумма - 200 тысяч гривень.

В перечень входят основные болезни и осложнения лечения от коронавируса. Страхования предлагают несколько финучреждений. Клиенту нужно позвонить на горячую линию и сообщить оператору. За несколько дней он получит выплату на свой счет.

Ежемесячный платеж составляет от пятидесяти до двухсот гривень.

Как сообщалось, в Украине уже более 22 тысяч инфицированных коронавирусом.

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