Украинцы стали активнее страховать свою жизнь от коронавируса
08:20, 28 мая 2020Страхование
24 0Спецпроект
Преимущественно заключают договора на 50 тысяч гривень.
Иллюстрация / REUTERS
Украинцы начали страховаться от коронавируса COVID-19.
Об этом рассказали в Сниданке с 1+1.
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Преимущественно люди заключают договоры на 50 тысяч гривень. Крупнейшая страховая сумма - 200 тысяч гривень.
В перечень входят основные болезни и осложнения лечения от коронавируса. Страхования предлагают несколько финучреждений. Клиенту нужно позвонить на горячую линию и сообщить оператору. За несколько дней он получит выплату на свой счет.
Ежемесячный платеж составляет от пятидесяти до двухсот гривень.
Как сообщалось, в Украине уже более 22 тысяч инфицированных коронавирусом.
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