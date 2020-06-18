Фонд соцстрахования получил более 3,3 тысячи сообщений о заболевании медиков COVID-19

В ФССУ проанализировали и предоставили разъяснения по спорным вопросам.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) получил 3 357 сообщений от учреждений здравоохранения относительно острого профессионального заболевания медицинских работников COVID-19.

Читайте такжеСтепанов: СOVID-19 внесен в перечень профессиональных болезнейОб этом начальник управления профилактики страховых случаев исполнительной дирекции ФССУ Сергей Таровик заявил на селекторном совещании с участием начальников отделов управления профилактики страховых случаев, управляющих и страховых экспертов по охране труда управления исполнительной дирекции Фонда в областях и городе Киеве, сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что во время совещания было проанализировано и даны разъяснения по спорным вопросам установления и расследования острых профессиональных заболеваний, лабораторно подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 медицинских работников.

«От оперативности расследования случаев заболевания медиков COVID-19 зависит своевременное предоставления им материального обеспечения, страховых выплат и медико-социальных услуг. В то же время, важна объективность проведения расследований», – отметил он.

По состоянию на 17 июня утверждено 97 актов по форме Н-1/П относительно подтверждения острого профессионального заболевания медицинских и других работников, которые были непосредственно заняты в ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и лечения пациентов со случаями острой респираторной болезни COVID-19.

Кроме того, утверждено 33 акта по форме Н-1/НП относительно отсутствия связи инфицирования с выполнением должностных обязанностей (в частности, в случае инфицирования медика в быту).

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин определил порядок страховых выплат пострадавшим от COVID-19 медикам.

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