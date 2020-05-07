Страховка для врачей с СOVID-19: в Раде выступили за повышение соцзащиты медиков

Законопроектом предусмотрено, что выплаты медикам, которые заразились коронавирусом, приравниваются к выплатам участникам боевых действий.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять закон о повышении социальной защиты медиков.

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Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины.

Отмечается, что на заседании комитета 6 мая депутаты поддержали законопроект о внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей) (№3376-1), которым предлагается повысить социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей.

Законопроектом предусмотрено, что выплаты медикам, которые заболели СOVID-19, приравниваются к выплатам участникам боевых действий.

Так, в случае установления группы инвалидности для медработника в результате осложнений, вызванных коронавирусом, правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет более 600 тысяч гривень.

Выплаты семье медицинского работника в случае летального исхода составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть более 1,5 миллиона гривень.

Комитет принял решение рекомендовать ВР включить законопроект №3376-1 в повестку дня внеочередного заседания и по результатам рассмотрения принять за основу и в целом как закон.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине зарегистрировали петицию о страховании медиков, которые заразились коронавирусом.