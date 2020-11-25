Фонд соцстрахования принял на оплату более 300 тысяч дней изоляции.

В Украине более 50 тысяч граждан прошли оплачиваемую за счет Фонда социального страхования самоизоляцию из-за коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеМедику из Киева выплатили 630 тысяч гривень пособия после перенесенного коронавирусаОб этом сообщается на сайте ФССУ.

По состоянию на среду, 25 ноября, ФССУ принял на оплату более 300 тысяч дней изоляции от COVID-19 на сумму более 60 миллионов гривень.

Отмечается, что исключительным основанием для начисления такого пособия является выданный в установленном порядке больничный лист с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19–11».

Чтобы открыть больничный листок, необходимо в телефонном режиме обратиться к своему семейному врачу.

Как получить компенсацию

Для получения помощи, полученный листок нетрудоспособности с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19–11» необходимо передать своему работодателю, который оформляет заявление-расчет и передает ее в Фонд на финансирование.

Сегодня это возможно сделать дистанционно.

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Автор: Катерина Шварц