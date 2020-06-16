Изоляция от COVID-19: Фонд соцстрахования принял к оплате больничных на 1,5 миллиона гривень

Всего в ФССУ поступило 1245 больничных листов по поводу самоизоляции.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) по состоянию на 15 июня получил заявления-расчеты для финансирования больничных, выданных в связи с изоляцией от COVID-19, на сумму 1,45 миллиона гривень.

Читайте такжеСтепанов: СOVID-19 внесен в перечень профессиональных болезнейКак сообщила пресс-служба ФССУ, в целом Фонд принял к оплате 1245 больничных листов, которые были выданы застрахованным лицам в случае самоизоляции под контролем или пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения в связи с проведением мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Отмечается, что пособие по временной потере трудоспособности, вызванной изоляцией от коронавирусной болезни, предоставляется Фондом на основании выданного в установленном порядке больничного листа с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19-11». Для открытия листка нетрудоспособности застрахованный работник, имеющий показания к самоизоляции, должен обратиться к своему семейному врачу в телефонном режиме.

«На сегодня урегулирована возможность открытия листков нетрудоспособности дистанционно, поэтому работник не должен идти в больницу. Также с помощью средств электронной связи или бесконтактно работодатель может подать заявление-расчет, по которому Фонд осуществляет финансирование», - говорится в сообщении.

В ФССУ напомнили, что все застрахованные лица имеют право на компенсацию от Фонда социального страхования Украины утраченного заработка за время изоляции от COVID-19. Выплата такой помощи осуществляется на основании соответствующего листа нетрудоспособности, ее размер составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа. В то же время, для медицинских работников ФССУ компенсирует потерянный за время изоляции от COVID-19 заработок в размере 100% среднего дохода.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины выделил 2,973 миллиарда гривень из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

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