Украинцам напомнили об особом порядке оплаты больничных во время карантина

Если нетрудоспособность вызвана введением карантина, то человеку со страховкой будет предоставлена финансовая помощь с первого дня отсутствия на работе.

Министерство юстиции напомнило украинцам об «особом порядке» получения больничных листов в период карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.

Читайте такжеСтатус пандемии: страховщики объяснили, почему больным коронавирусом не будут покрывать расходыОб этом говорится в сообщении Минюста на странице в Facebook.

Отмечается, что в случае, если нетрудоспособность вызвана введением карантина, то человеку со страховкой будет предоставлена финансовая помощь с первого дня отсутствия на работе. При этом она будет выплачиваться до окончания ограничений. Выплаты будут проводить при помощи Фонда социального страхования.

В случае временной неработоспособности из-за пребывания в медучреждениях финпомощь будет выплачиваться с шестого дня и до полного выздоровления. Стоит отметить, что сюда же отнесли самоизоляцию, направленную на противодействие распространения коронавируса. Выплаты также будет проводить Фонд соцстраха.

Примечательно, что в случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет, денежная помощь также будет проводиться с первого дня болезни и до полного выздоровления. Однако не дольше 14 календарных дней. При этом, если ребенок находится на стационарном лечении, ограничения по сроку выплат отсутствует.

Ранее УНИАН сообщал, что украинцам разъяснили особенности страховой защиты на период пандемии коронавируса.