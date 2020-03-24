Статус пандемии: страховщики объяснили, почему больным коронавирусом не будут покрывать расходы

Лечение и диагностика симптомов коронавируса проводится исключительно уполномоченными государственными клиниками.

Рассчитывать на получение страховых выплат при заболевании коронавирусом украинцы, которые подписали договоры медицинского страхования со страховыми компаниями, начиная с 11 марта 2020 года не могут из-за предоставления ВОЗ Covid-19 статуса пандемии.

Читайте такжеМожно ли застраховаться от коронавируса в Украине: что говорят специалистыОб этом сообщает Delo.ua.

«Ситуация, которая сложилась сейчас, а именно придание болезни статуса пандемии, отнесена в договорах страхования к исключениям, и может стать основой для частичного или полного отказа в страховой выплате», – заявили в компании ПЗУ Украина.

Отметим, ранее в страховых компаниях заявляли, что программы медицинского страхования будут покрывать Covid-19 так же как и все остальные вирусные заболевания, но сейчас своего клиента страховые компании ведут до тех пор, пока его не отправили сдавать тест на коронавирус.

«Обращаем внимание, что до момента, пока врачом (скорой помощи, семейным, терапевтом, др.) принято решение о направлении застрахованного лица для проведения теста на коронавирусную инфекцию, случай считается страховым и сопровождается медицинским ассистансом в штатном режиме, в рамках условий договора страхования», – отметил начальник отдела продукт-менеджмента и методологии Департамента личного страхования СК «ARX» Андрей Басараб.

В случае отрицательного результата на Covid-19 клиент страховой компании может снова обратиться в СК и рассчитывать на покрытие своих расходов на лечение.

В целом, в СК отметили, что схема оказания помощи при симптомах ОРВИ остается неизменной и предоставляется в обычном порядке.

Несмотря на это, коммерческая скорая помощь выезжает только в случаях эпидемиологического анамнеза.

Коммерческие клиники, в соответствии с актуальными протоколами Минздрава, не имеют права заниматься госпитализацией больных с COVID-19, или больных с положительным эпидемиологическим анамнезом.

Лечение и диагностика симптомов коронавируса проводится исключительно уполномоченными государственными клиниками, согласно распоряжению Минздрава. Координировать и предоставлять рекомендации пациенту должен семейный врач.

Ранее УНИАН сообщал, что украинцам разъяснили особенности страховой защиты на период пандемии коронавируса.