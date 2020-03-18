Оплата больничных в Украине на период карантина из-за COVID-19 – разъяснение

Выплаты осуществляются в случае самоизоляции, медицинского наблюдения или пребывания в больнице в связи с карантинным режимом.

Украина расширила перечень страховых случаев, которые предусматривают компенсации от Фонда соцстраха в период карантинного режима в Украине из-за распространения COVID-19.

В случае заболевания коронавирусной инфекцией застрахованным лицом государство оплачивает листок нетрудоспособности с 6 дня и до полного выздоровления.

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Если COVID-19 заболеет ребенок в возрасте до 14 лет, больничный на 14 дней получает один из родителей; в случаях, когда кто-то из родителей с таким ребенком находиться в больнице, оплачивается весь больничный с первого дня и до завершения пребывания на стационаре.

В случае болезни одного из членов семьи, листок нетрудоспособности получает работающий член семьи и получает выплату больничного из фонда соцстраха за 3 дня, иногда до 7 дней.

Больничный может получить временно отстраненное от работы лицо, если его работа связана с обслуживанием населения и если лицо контактировало с инфицированными COVID-19. В случае когда человек не может быть переведен на другую работу, с его согласия выплачивается фондом листок нетрудоспособности от врача.

Одновременно государство компенсирует больничные за весь период отсутствия на работе нетрудоспособным и застрахованным гражданам, вынужденным уйти в карантин, наложенным органами санэпидемиологической службы.

Выплаты осуществляются государством в случае самоизоляции, медицинского наблюдения или пребывания в больнице из-за карантинного режима.

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 006 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине зафиксированы 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.