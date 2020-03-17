В Фонде соцстрахования заверяют, что все выплаты по больничным в период ЧП из-за коронавируса будут осуществляться в полном объеме

11 марта правительство приняло решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Все выплаты по больничным в период чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, будут осуществляться Фондом социального страхования в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе Фонда соцстрахования, об этом заявила директор ФСС Елена Дума.

Она дала разъяснения по оформлению больничных и выплат по ним в период чрезвычайной ситуации, связанной с инфекционной болезнью COVID-19.

«Хочу проинформировать граждан Украины, чтобы не было паники и недоразумений, общие правила выплаты по больничным на территории Украины действуют. Напоминаю, что в случае болезни застрахованного лица Фонд оплачивает листок нетрудоспособности, начиная с шестого дня и до полного выздоровления. В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет больничный получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня до выздоровления, но не более 14 календарных дней. Однако, если ребенок в стационаре, этого ограничения нет», - сообщила Дума.

По ее словам, во время карантина действует особый порядок выдачи листов временной нетрудоспособности. В частности, получить больничный может лицо, временно отстраненное от работы во время карантина, если его работа связана с обслуживанием населения, в случае, если это лицо контактировало с инфекционно-больным человеком и является бактерионосителем, и если оно не может быть переведено на другую работу. Такой листок нетрудоспособности также оплачивается Фондом. При этом такой листок нетрудоспособности выдается врачом-инфекционистом или врачом-терапевтом.

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«Напоминаю, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования Украины предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине», - заверила она.

Также Дума сообщила, что Фондом социального страхования совместно с Офисом президента, Министерством здравоохранения, Минсоцполитики принимаются все необходимые меры с целью заботы о людях, чтобы граждане имели возможность спокойно следить за своим здоровьем, избегать возможных заражений и самоизолироваться.

«Сегодня парламентом был принят закон, который расширяет перечень страховых случаев. Так, при самоизоляции под контролем для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Фонд социального страхования будет компенсировать 50 процентов заработка на основании полученного работающим соответствующего больничного листка», - сообщила руководитель Фонда.

«Также предоставляется право на получение помощи по временной нетрудоспособности лицам, находящимся в специализированных учреждениях здравоохранения», - добавила она.

При этом Дума отметила, что сейчас в срочном порядке принимаются меры по упрощению процедуры получения больничных листов. И в ближайшее время население будет проинформировано, каким образом это будет происходить в новом формате.

«Потребность минимизировать контакты сегодня насущная, поэтому еще большую актуальность приобретает внедрение электронных больничных. Благодаря плодотворному сотрудничеству с Офисом президента, Министерством соцполитики, Министерством здравоохранения и Пенсионным фондом внедрение электронного реестра листков нетрудоспособности - на финальном этапе. Процедура получения больничных будет упрощена и станет прозрачной», - добавила Дума.

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Она также призвала граждан заботиться о своем здоровье и обращаться за консультацией на «горячую линию» Фонда по телефону 0-800-501-892.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, возбудителем заболевания COVID-19 стал новый тип коронавируса, который впоследствии распространился далеко за пределы Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Черновицкой области - 4 случая, в Киеве - 2 и в Житомирской области - 1 (летальный).

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, закрытие авиасообщения, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.