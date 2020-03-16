Моторное страховое бюро Украины объявило о временном прекращении приема граждан из-за коронавируса

В Бюро подчеркнули, что такие меры не будут влиять на качество или сроки обработки документов от граждан.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) в связи с введением карантина на территории Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и недопущения случаев заболевания посетителей и работников, приняло решение временно прекратить прием граждан.

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Как сказано на сайте Бюро, при входе во второй подъезд здания МТСБУ будет установлен стол и ящик для сбора корреспонденции от граждан, где также будут находиться образцы бланков, сообщений о ДТП и файлы для вложения документов.

"МТСБУ сообщает, что такие меры не будут влиять на качество или сроки обработки документов от граждан. Меры будут действовать в течение не менее одного месяца", - уточнили в Бюро.

Также сообщается, что в течение этого периода МТСБУ предоставляет возможность гражданам пользоваться удобными средствами связи для подачи документов или получения информационной справки через колл-центр, электронную почту или почтовый адрес ведомства.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, возбудителем заболевания COVID-19 стал новый тип коронавируса, который впоследствии распространился далеко за пределы Китая.

В Украине на сегодня зафиксировано пять лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, один человек умер.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, закрытие авиасообщения, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.