Полицейскому, пострадавшему в ДТП на Ривненщине, понадобилась операция, выяснили журналисты.

В Ривненской области 39-летний сотрудник полиции, который на иномарке врезался в грузовик, из дубенской больницы доставлен в ровенскую. Состояние мужчины было тяжелым.

У пострадавшего была тяжелая политравма, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, травма живота. Мужчине проводили операцию, сообщает ТСН со ссылкой на сведения врачей.

Мужчина находился в нетрезвом состоянии, поскольку праздновал свой день рождения, узнал ТСН у своих источников.

В Государственном бюро расследований утверждали, что выяснят, правда ли это.

Ранее правоохранители выяснили, что вечером 1 сентября недалеко от города Дубно водитель авто Opel Combo – 39-летний местный житель – замначальника Дубенского отдела полиции, столкнулся с грузовиком Volvo, который ехал впереди в попутном направлении. Водитель грузовика не пострадал.

В результате ДТП на Ривненщине погибла 28-летняя участковая Екатерина Доманская.

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Автор: Екатерина Присяжнюк