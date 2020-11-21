В госпитале городка Винники возле Львова в пятницу вечером взрыва не было, а вышла из строя система кислородного снабжения, пострадавших нет.
Об этом сообщили в Facebook Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им. Ю.Липы.
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"В 22:05 20.11.2020 вышла из строя система кислородного снабжения в КНП ЛОР "Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю.Липы". Взрыва не было! Причиной поломки стала треснувшая пластина!",- говорится в сообщении.
В госпитале отметили, что в результате происшествия пострадавших среди пациентов и персонала нет.
К месту происшествия выехали 16 бригад экстренной медицинской помощи, обеспеченных кислородом и аппаратами ИВЛ.
Проводилась эвакуация кислородозависимых пациентов в областные и городские учреждения здравоохранения г. Львова, среди них 11 находились на искусственной вентиляции легких. Всего из госпиталя эвакуирован 21 пациент, среди которых 3 на ИВЛ.
По состоянию на 00:25 21 ноября подача кислорода была восстановлена, эвакуация пациентов прекращена. Сейчас госпиталь продолжает работу в штатном режиме.
"Взрыв" в госпитале Львова: что предшествовало
- Вечером 20 ноября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городке Винники возле Львова эвакуировали COVID-больных людей из больницы, в которой, по предварительным данным, произошел взрыв при заправке кислородом.
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