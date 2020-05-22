Всплыли жуткие подробности массового расстрела людей в Житомирской области

Также известно, что единственный выживший в этой стрельбе сейчас находится на допросе.

Стали известны новые подробности кровавой трагедии, произошедшей в ночь на пятницу близ села Новоселица Житомирской области. Там расстреляли 7 человек.

В Новоселице журналисты "Сегодня" разыскали жену стрелка. Она рассказала о случившемся.

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"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – рассказала жена задержанного Ольга.

Женщина добавила, что часть из погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить. Заканчивая разговор, Ольга риторически добавила: "Хорошо в нашей семье уже не будет никогда".

Также известно, что единственный выживший в этой стрельбе сейчас находится на допросе.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области мужчина расстрелял з охотничьего ружья семерых человек.

Ночью 22 мая на берегу пруда неподалёку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р.

Около часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Всего он успел расстрелять семерых человек.

Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружье, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято. Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит, вменяемый он или нет.

Правоохранители начали уголовное производство по факту массового убийства на Житомирщине. Производство начато по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух и более человек. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.