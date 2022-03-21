Украинский офис Leroy Merlin ранее отключили от почты и других корпоративных коммуникаций, после того как украинцы начали требовать от главного офиса компании уйти из России.

Вследствие ракетного обстрела ТРЦ в Подольском районе Киева погиб один из сотрудников компании Leroy Merlin.

Об этом в своем Facebook написал бизнесмен и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет, который сейчас принимает активное участие в кампании по выводу международных компаний с российского рынка.

"Напомню, что Леруа Мерлен и холдинг ADEO – это один из крупнейших налогоплательщиков в России, французская компания, которая принадлежит семье Мюлье. Пока что так выглядит, что компания наоборот собирается наращивать свой бизнес в России", – написал Дубилет.

При этом он подчеркнул, что сотрудники украинского офиса Leroy Merlin неоднократно обращались в головной офис компании с требованием прекратить ведение бизнеса в России, однако в ответ их отключили от почты и других корпоративных коммуникаций.

"Может ли измениться позиция холдинга после вчерашнего взрыва их магазина и гибели сотрудника? Будем наблюдать и бороться...", – констатировал Дубилет.

Отметим, что Leroy Merlin – не единственная крупная французская компания, которая отказывается уходить с российского рынка из-за войны в Украине, таким образом финансируя убийства украинцев российской армией. Также распрощаться с российскими деньгами до сих пор не готовы французские компании Danone и Auchan. Причем Auchan входит в холдинг Association Familiale Mulliez семьи Мюлье, куда также входит и Leroy Merlin.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что проблемы из-за призывов к головным офисам международных компании прекратить работу в России возникли и у сотрудников украинских офисов Nestle и Metro.

В частности, СЕО швейцарской компании Nestle Марк Шнайдер уже после начала войны призвал украинский офис "дружить с российским", а немецкий офис Metro угрожал украинскому через давление по выходу из России.