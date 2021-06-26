Во Львовской области, в Сколевском районе, в реанимацию после укуса змеи попала 15-летняя девушка.
Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Львовской области.
Змея укусила ребенка в правую стопу.
Спасатели призывают людей быть осторожными и внимательными на природе.
Читайте такжеВ Харькове на кассе супермаркета произошла массовая драка (видео)"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес, лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит", - советуют спасатели.
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