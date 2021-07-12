Медики прооперировали девочку, но ее ждет длительное лечение.

Во Львовскую областную детскую больницу Охматдет госпитализировали 5-летнюю девочку, которая проглотила батарейку.

Врачам удалось достать батарейку, однако она успела вызвать ожог и отек пищевода, сообщает Zaxid.net со ссылкой на детского хирурга Александра Колодия.

По его словам, врачи будут присматривать за ребенком длительное время, поскольку пока неизвестно, образуются ли на месте ожога рубцы.

По словам Колодия, девочка призналась родителям, что проглотила монету. Впоследствии она почувствовала боль и удушение в горле. Родители вызвали "скорую", и врачи посоветовали выпить обезболивающие лекарства. Утром родители с ребенком обратились к врачу, который посоветовал ехать во Львов.

"Во Львовской городской детской больнице девочке сделали рентген и направили со снимком к нам, в Охматдет. На снимке видно было в пищеводе инородное тело круглой формы. 11 июля мы прооперировали девочку. Когда зашли в пищевод, то поняли, что она проглотила не монету, а батарейку: там было все черное и обожженное", - рассказал Колодий.

Из пищевода ребенка достали батарейку размером с 25 копеек, которая спровоцировала у девочки большой отек и ожог пищевода.

По словам детского хирурга, сейчас девочку пытаются вывести из острого состояния, а потом она должна прийти на осмотр через 3-4 недели, поскольку именно за это время могут образоваться рубцы. Если они появятся, тогда ребенок будет нуждаться в дальнейшем сложном лечении.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий