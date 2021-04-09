По данным журналистов, Вильчинский приезжал в Ростов навестить родственников.

В российском Ростове неизвестные расстреляли автомобиль Land Cruiser 200 с украинскими номерами АА 2772 КТ, который принадлежит украинцу Владимиру Вильчинскому.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Ростова".

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Владелец автомобиля во время нападения не пострадал. Владимир Вильчинский во время президентства Виктора Януковича был чиновником СБУ. Он руководил одним из отделов экономической контрразведки спецслужбы, а после был назначен заместителем председателя Госпотребинспекции. В 2014 году его уволили по статье "За нарушение присяги госслужащего".

По данным журналистов, Вильчинский приезжал в Ростов навестить родственников.

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Автор: Денис Прядко