Геращенко прокомментировал видео задержания террориста Кривоша-Плохого

По словам заместителя главы МВД, под одеждой у террориста могло быть другое оружие.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко объяснил, почему силовики подъехали на БТР к автобусу уже после задержания террориста Максима Кривоша.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", отвечая на вопрос ведущего о некоторых деталях задержания Кривоша. "Методика проведения спецопераций, она имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату", - отметил Геращенко.

По словам заместителя главы МВД, под одеждой у террориста могло быть другое оружие, которое "не видно диванным экспертам на расстоянии".

Поэтому была создана ситуация с шумовыми эффектами, чтобы психологически подавить волю преступника.

Читайте такжеЗахват и освобождение заложников в Луцке: все подробности (онлайн-трансляция)

Как сообщал УНИАН, 21 июля утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко - Красниловка» с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован и у него при себе имеется автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

Читайте такжеЗахват и освобождение заложников в Луцке: все подробности (онлайн-трансляция)

В области был введен оперативный план «Заложник», СБУ введен план «Бумеранг». Со злоумышленником велись переговоры. Центр Луцка был перекрыт полицией.

Известно, что мужчина, который высказывал возмущение «существующей системой в Украине», отказывался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Затем выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в Facebook, что подозреваемый в захвате автобуса с заложниками в Луцке - 45-летний дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош.

По состоянию на 22:10 21 июля все заложники из автобуса, захваченного утром в центре Луцка, были освобождены. Террорист Максим Кривош задержан.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram