Сейчас решается вопрос об избрании Владимиру Прохничу меры пресечения.

Сообщено о подозрении мужчине, который захватил помещение Кабинета министров и угрожал взорвать гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который вчера захватил помещение Кабинета министров на ул. Грушевского 12/2, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

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Захват Кабмина: что известно об инциденте и задержанном

Утром 4 августа мужчина зашел с предметом, похожим на гранату, в здание Кабинета министров. Он продемонстрировал охране боеприпас и стал угрожать его взорвать.

В связи с этим полиция оцепила квартал, была введена специальная операция. Правоохранители больше часа проводили с ним переговоры. Впоследствии его задержали.

Мужчиной, захватившим Кабмин, является ветеран АТО по имени Владимир Прохнич. Он - предприниматель из Ирпени Киевской области (по ремонту автомобилей). Впоследствии стало известно, что он был недоволен работой госучреждения и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих. Потому и пошел на преступление.

Задержанному бывшему военнослужащему 43 года. В отношении его начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием).

Автор: Денис Прядко