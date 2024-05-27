Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

В Одесской области арестован водитель школьного автобуса, который насиловал детей, - установлено трех пострадавших мальчиков. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, в правоохранительные органы обратилась мать одного из пострадавших мальчиков, которой тот доверился и рассказал, что с ним произошло.

Установлено, что в течение нескольких месяцев 2023 года 57-летний злоумышленник изнасиловал трех мальчиков.

"Имея доверие среди учеников одной из гимназий, водитель школьного автобуса приглашал мальчиков 12-13 лет в свой дом якобы поиграть с ними в карты, где совершал с детьми действия сексуального характера. Установлено, что жертвами злоумышленника стали трое учеников лицея", - рассказали в полиции.

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В рамках уголовного производства был проведен ряд судебных экспертиз и собрано достаточное количество доказательств причастности мужчины к преступлениям.

Фигуранту предъявлены обвинения по ч.ч. 4 и 6 ст. 153 Уголовного кодекса Украины - в сексуальном насилии, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, в том числе повторно, и ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины - в изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, в частности повторно, лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 153 УКУ.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Говорится, что за совершенные преступления обвиняемому грозит наказание в виде 15-ти лет лишения свободы или пожизненного заключения. В полиции уверяют, что сейчас обвиняемый акт направлен в суд.

Изнасилование в Одесской области

В Одессе пожизненный срок получил таксист, который убил четырех своих пассажирок и изнасиловал ребенка. Установлено, что с июля 2013 года по май 2015 года фигурант, занимаясь частными перевозками, на территории Одессы и области совершил 6 грабежей, 7 разбоев и убийство 4 женщин - пассажирок его авто. В частности, он якобы хотел их ограбить. Но, когда по требованию отдать средства и ювелирные изделия, женщины сопротивлялись, он начинал душить их, пока они не переставали подавать признаки жизни.

Кроме того, будучи навеселе, злоумышленник проник в один из домов в селе Маяки Одесской области, чтобы ограбить его жителей. Увидев в комнате 8-летнюю девочку, злоумышленник начал душить ее и совершил действия сексуального характера в отношении нее. Также сорвал с ушей ребенка золотые серьги и убежал, испугавшись отца потерпевшей, который зашел в комнату.

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