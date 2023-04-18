Спасатели с помощью специального инструмента достали пресмыкающегося.

В Одессе спасатели из электрощитовой достали змею. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Как отмечается, вчера в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице 21-й километр Старокиевского пути в электрощитовую одного из предприятий города залезла змея. Как потом выяснилось, в оборудование заполз уж.

"Спасатели с помощью специального инструмента достали пресмыкающегося и отпустили на волю", - говорится в сообщении.

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Случаи со змеями в жилье - последние новости

В Дарницком районе Киева спасатели деблокировали из стиральной машины живую змею. Неизвестно, каким образом пресмыкающееся оказалось в конструкции стиральной машинки. Сейчас змее ничего не угрожает.

Жители киевской многоэтажки заявили, что обнаружили в санузловых коммуникациях живую змею. Однако история закончилась неожиданным хепиендом. Один из жителей дома в Деснянском районе Киева случайно заметил, что в санузле живет брошенная змея. эта история получила неожиданный поворот-во время спасательной операции "змея" оказалась куском картона из-под скотча, изогнутым причудливым способом. Издалека кусок картона напоминал голову удава с красными глазами.

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