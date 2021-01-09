72-летний мужчина выбросился из окна квартиры одного из домов на ул. Крымской.

Сегодня в Одессе пенсионер совершил самоубийство, выбросившись из окна 11-го этажа жилого дома.

Как передает корреспондент УНИАН, о самоубийстве мужчины в социальных сетях сообщили очевидцы.

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Отмечается, что пожилой мужчина выбросился из окна квартиры одного из домов на ул. Крымской.

Как подтвердили журналистам в региональном главке Нацполиции, 72-летний местный житель погиб, упав с высоты 11-го этажа. Пенсионер жил в доме, возле которого его нашли.

Потерпевший якобы тяжело болел и оставил записку, в которой изложил обстоятельства, побудившие его совершить самоубийство.

По факту проводится расследование.

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Автор: Лариса Козовая