Сегодня в Одессе пенсионер совершил самоубийство, выбросившись из окна 11-го этажа жилого дома.
Как передает корреспондент УНИАН, о самоубийстве мужчины в социальных сетях сообщили очевидцы.
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Отмечается, что пожилой мужчина выбросился из окна квартиры одного из домов на ул. Крымской.
Как подтвердили журналистам в региональном главке Нацполиции, 72-летний местный житель погиб, упав с высоты 11-го этажа. Пенсионер жил в доме, возле которого его нашли.
Потерпевший якобы тяжело болел и оставил записку, в которой изложил обстоятельства, побудившие его совершить самоубийство.
По факту проводится расследование.
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