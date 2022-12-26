Есть угроза, что пламя перекинется на соседние здания.

В Российской Федерации произошел очередной масштабный пожар. Загорелось складское помещение в Новосибирске. Огнем охвачена огромная площадь и существует риск, что пламя перебросится на соседние здания.

Эту информацию сообщили росСМИ со ссылкой на Главное управление МЧС России по Новосибирской области. Уведомление о пожаре поступило спасателям примерно в 15:58 по киевскому времени. Когда они прибыли на место происшествия, весь двухэтажный склад был охвачен огнем.

К тушению привлекли 70 человек и 20 единиц специализированной техники. Площадь пожара составила 1800 метров квадратных. Конструкции здания обрушились, а пламя, по словам пожарных, может переброситься на соседние строения.

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Чтобы потушить огонь, привлекается все больше сил. На место происшествия уже отправили пожарный поезд. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не поступала.

Пожары в России: последняя информация

Вчера, 25 декабря, в Краснодарском крае загорелся торговый центр. Пламя охватило площадь размером 1 тысячу метров квадратных. К тушению привлекли 63 спасателей и 18 единиц техники.

Еще один пожар ранее возник на базе снабжения "Фактор" в Мурманске. Пламя распространилось на 500 метров квадратных.

В Кемерово 24 декабря сгорел дом престарелых. Происшествие отняло жизни 20 из 26 жильцов учреждения.

Другой пожар в Мурманске произошел на крейсере "Адмирал Кузнецов". Он находится в городе на ремонте.

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