В Николаеве патрульная полиция устроила проверку в маршрутном такси и нашла там пассажира без маски. Мужчину грубо вытащили из салона и увели с места происшествия.
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Видео с места событий появилось в сети. На нем происходящее комментирует очевидец. По ее словам, полиция оштрафовала молодого человека без маски и водителя маршрутного автобуса.
Далее можно наблюдать, что между мужчиной и патрульными возник конфликт - полицейские хватают его и выталкивают из автомобиля. Мужчина просит помощи у прохожих и требует у правоохранителей представиться, снимая их на видео. В конце-концов мужчину скручивают и уводят.
«Забрали молодого человека. Не представившись, как особо опасного преступника. Не знаю, конечно, что он сделал», - заключает автор видео.
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