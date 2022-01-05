Причины смерти погибших устанавливают правоохранительные органы.

В Мариуполе на меткомбинате "Азовсталь" обнаружены тела трех погибших человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Днем 4 января в Мариуполе на территории металлургического комбината ЧАО "МК Азовсталь" в подсобном помещении, которое не эксплуатируется, вблизи доменной печи обнаружены тела трех погибших лиц, которые не являются работниками объекта.

Причины их смерти устанавливают правоохранительные органы.

Читайте такжеВ Одесской области нашли мертвыми пять человек, в том числе троих детейКак ранее сообщал УНИАН, это не первый трагический случай на украинских предприятиях. 20 ноября на киевском заводе погибли двое работников, на которых упал многотонный станок. Причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности во время выполнения монтажных работ.

Спасатели ГСЧС выполнили работы по высвобождению тел погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов. Щель между полом и станком не превышала 5 сантиметров, поэтому работа длилась почти час.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, которая должна установить все обстоятельства этой трагедии. По факту происшествия также проводится служебное расследование.

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