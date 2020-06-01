В Кривом Роге молодая девушка выбросилась из окна роддома

От полученных травм она умерла на месте.

Сегодня утром из окна роддома на площади Освобождения в Кривом Роге выбросилась девушка.

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Об этом со ссылкой на Криворожский отдел полиции сообщает "Первый городской".

От полученных травм она скончалась на месте. Девушке было 20 лет, она выпрыгнула из окна четвертого этажа. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

ВНИМАНИЕ! Фото содержит кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

Как сообщал УНИАН, в Харькове мать с ребенком выпали с 16-го этажа. Полиция начала расследование причин инцидента.

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