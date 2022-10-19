Его нашел местный житель в Вышгородском районе.

В Киевской области обнаружен дрон-разведчик типа "Орлан-10" в лесной зоне.

Об этом в Telegram-канале написал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его информации, вражеский дрон-разведчик изъяли полицейские в Вышгородском районе.

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"Беспилотник обнаружил местный житель в лесной зоне. Что именно снимал этот летательный аппарат типа "Орлан-10", будут определять соответствующие силовые структуры", - написал Небытов.

Использование беспилотников оккупантами

Российские оккупанты широко используют беспилотники в Украине. Однако ВСУ регулярно их сбивают. Так, в Черниговской области военные сбили два беспилотника "Орлан". А в Запорожской области украинские военные посадили вражеский беспилотник с помощью секретного оружия.

В последнее время окупанты для атак активно применяют дроны-камикадзе, купленные у Ирана.

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