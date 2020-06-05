В Киеве пассажиры избили водителя трамвая за просьбу надеть маску - соцсети (видео)

По информации автора сообщения, нарушителей порядка задерживать не стали.

В Киеве пассажиры избили водителя трамвая после просьбы надеть медицинскую маску.

Подробности инцидента сообщает dtp.kiev.ua.

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"Ситуация была так: на остановке трамвай совершал посадку/высадку пассажиров, когда посадка закончилась, несколько пассажиров (компания друзей), были без масок. Их водитель и кондуктор попросили одеть маски, на что в ответ получили отказ в грубой форме. После этого водитель попытался нормально объяснить, что если они не оденут маску, то он дальше продолжать движение не имеет право и трамвай будет стоять пока не приедут копы. На это компания отреагировала крайне агрессивно, и накинулись с кулаками на водителя", - сказано в сообщении.

Отмечается, что водителя побили, его в больницу забрала карета скорой помощи. По информации источника, правоохранители не стали задерживать злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе коммунальщики "дезинфицировали" трамвай неизвестной жидкостью.

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