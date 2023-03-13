Мужчина многие месяцы прятался в заброшенных зданиях.

Украинские полицейские задержали военнослужащего армии Российской Федерации. Житель Московской области долгое время скрывался в заброшенных зданиях на территории Купянского района Харьковской области.

"13 марта во время патрулирования поселка Купянск-Узловой наряд батальона полиции особого назначения из состава сводного отряда ГУНП в Луганской области задержал 42-летнего мужчину. При проверке выяснилось, что он военнослужащий 27-й мотострелковой бригады России", - говорится в сообщении полиции Харьковской области.

По словам россиянина, после того, как ВСУ освободили Купянский район, он скрывался в заброшенных зданиях.

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Для выяснения всех обстоятельств пребывания военнослужащего России на территории Украины его доставили в районный отдел полиции.

Освобождение Харьковской области от российских оккупантов - что известно

14 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные освободили большую часть Харьковской области от российских оккупантов. 16 сентября 2022 года тогдашний руководитель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что на освобожденных от россиян территориях Украины обнаружили 10 пыточных.

20 октября 2022 года стало известно, что бойцы ВСУ освободили 544 населенных пунктов от захватчиков, но под временной оккупацией РФ оставались еще 32 украинских населенных пункта.

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