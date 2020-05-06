В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв (фото, видео)

Подробности происшествия в оккупированном городе пока неизвестны.

В центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль у здания "Ворошиловского РОВД".

Об этом со ссылкой на слова пользователей соцсетей сообщают "Новости Донбасса".

Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В группировке "ДНР" происшествие пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ленинском районе оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся столб дыма.