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В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв (фото, видео)

10:58, 06 мая 2020
Происшествия
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Взрыв прогремел 6 мая утром / Новости Донбасса

Об этом со ссылкой на слова пользователей соцсетей сообщают "Новости Донбасса".

Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В группировке "ДНР" происшествие пока не комментируют.

Новости Донбасса

Как сообщал УНИАН, ранее в Ленинском районе оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся столб дыма.

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