В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв (фото, видео)
10:58, 06 мая 2020Происшествия
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Подробности происшествия в оккупированном городе пока неизвестны.
Взрыв прогремел 6 мая утром / Новости Донбасса
В центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль у здания "Ворошиловского РОВД".
Об этом со ссылкой на слова пользователей соцсетей сообщают "Новости Донбасса".
Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В группировке "ДНР" происшествие пока не комментируют.
Новости Донбасса
Как сообщал УНИАН, ранее в Ленинском районе оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся столб дыма.
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