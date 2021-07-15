Патрульным пришлось лезть в квартиру через окно.

В Каменском Днепропетровской области женщина более 10 дней провела в одной квартире с телом матери.

Об этом пишет Днепр час.

Соседи учуяли трупный запах в подъезде более недели назад, но обратились к спасателям только 14 июля. По словам жительницы дома, те отказались им помочь и перенаправили их в полицию.

Полицейские сказали, что не имеют права вскрывать дверь. Так как в ГСЧС жильцам снова отказали, патрульные проникли в квартиру через окно.

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Все это время в квартире находилась ее дочь, у которой есть психическое расстройство.

"Пост к чему: выразить огромную благодарность сотрудникам полиции которые, можно сказать, выполняли работу МЧС. Которые отморозились... По закону лицо, страдающее психическими расстройствами, нельзя принудительно отправить на лечение. Опасаемся, что женщина представляет непосредственную опасность для себя самой и окружающих", - отметила жительница дома.

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Автор: Людмила Жерновская