Мужчин госпитализировали.

В Днепре Mercedes столкнулся с Mitsubishi и наехал на двух пешеходов.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:10 на ул. Калиновой.

Как установили следователи, водитель Mercedes допустил столкновение с Mitsubishi, в котором находилась женщина с двумя детьми.

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После этого он начал двигаться по встречной полосе и наехал на двух пешеходов. Мужчины получили телесные повреждения, их доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) и задержания водителя в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, ранее в Киеве произошла масштабная авария с участием девяти автомобилей. А в Хмельницкой области в результате ДТП автомобиль Ford Focus съехал с дороги в пруд и утонул.

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Автор: Людмила Жерновская