Девушка вынесла из дома все сбережения и ювелирные изделия

Мошенница в Закарпатской области выманила у студентки более 500 тысяч гривен. Женщина убедила девушку, что на ее семью наведена "порча".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным правоохранителей, женщина запугала студентку тем, что на членов ее семьи наведена порча, из-за чего неизбежно умрет ее мать. При этом мошенница убедила девушку, что может "снять порчу" известным только ей способом.

Доведенная до отчаяния девушка вынесла из дома все сбережения и ювелирные изделия, потому что якобы именно на них лежала "порча". Таким образом, мошенница получила 8 тысяч долларов, 8460 евро и золотые украшения на общую сумму 1 172 долларов. Всего потерпевшая отдала за снятие "порчи" 549 тысяч гривен.

Читайте такжеВ Сумской области мошенник "вакцинировал" пенсионеров от коронавируса и поджег их дом

Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Horbacheva Anastasia