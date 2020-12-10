В преступлении полиция обоснованно подозревает 17-летнюю мать мальчика, для которой беременность была нежелательной.

В Херсонской области в одном из сел Ивановского района на помойке нашли тело новорожденного мальчика. Малыш был замотан в тряпье и несколько пакетов. Полиция выясняет обстоятельства его смерти.

Читайте такжеВыбросила новорожденного сына в выгребную яму: горе-мать приговорили к пяти годам тюрьмыОб этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечается, что в преступлении полиция обоснованно подозревает 17-летнюю мать мальчика, для которой беременность была нежелательной.

В Ивановское отделение полиции поступило анонимное сообщение, что 17-летняя жительница одного из сел района была беременной. Неделю назад односельчанин заметил, что живота нет и ребенка тоже. Для проверки этой информации по месту жительства несовершеннолетней выехали сотрудники полиции. Во время беседы с девушкой она объяснила, что беременной никогда не была. Ее мать, брат и односельчане тоже рассказали, что не замечали за девушкой беременность.

Но выяснилось, что 48-летняя мать, ранее судимая за убийство, более четырех месяцев не проживает с детьми. А ее старший сын постоянно находится на заработках и изредка видит сестру. Сама несовершеннолетняя вела себя подозрительно и сильно нервничала.

В полиции решили направить девушку к врачу-гинекологу, чтобы удостовериться в факте беременности. После осмотра врач подтвердил, что несовершеннолетняя действительно была беременной и родила примерно 10 суток назад.

«Девушка призналась, что ее беременность была нежелательной, поэтому она никому об этом не рассказывала, тщательно скрывала и на учете у врача не была. Схватки у нее начались дома 30 ноября, когда она была одна. После рождения ребенок якобы не подавал признаки жизни. Роженица положила младенца с тряпьем в пакет и, дождавшись темноты, отнесла на помойку», – говорится в сообщении.

По делу назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об объявлении девушке о подозрении и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Автор: Катерина Шварц