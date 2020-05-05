"Ты – идиот, понял?": в Харькове коп эмоционально отреагировал на замечание о маске (фото)
В Харькове полицейский неадекватно отреагировал на замечание пешехода о неправильном ношении защитной маски.
Видео опубликовал сам участник конфликта, передает местное издание Newsroom.
На кадрах видно, что полицейский находится в магазине, а защитная медицинская маска сползла с носа.
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Местный житель начал снимать копа на видео, после чего между ними возникла словесная стычка.
«На себя наведи и снимай. Ты – идиот, ты понял?», – заявил полицейский.
Когда же оператор вышел на улицу, то наткнулся на патруль полиции, где все сотрудники были без средств защиты.
В пресс-службе полиции Харькова журналистам ответили, что по данному факту решается вопрос о проведении служебной проверки в отношении указанных правоохранителей.
Как сообщал УНИАН, полиция Кривого Рога задержала 66-летнего местного жителя, изъяв у него 20 открыток с поздравлениями российских солдат.