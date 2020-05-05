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"Ты – идиот, понял?": в Харькове коп эмоционально отреагировал на замечание о маске (фото)

13:57, 05 мая 2020
Происшествия
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Пешеход также наткнулся на патруль полиции с сотрудниками без надетых масок / newsroom.kh.ua

Видео опубликовал сам участник конфликта, передает местное издание Newsroom.

На кадрах видно, что полицейский находится в магазине, а защитная медицинская маска сползла с носа.

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Местный житель начал снимать копа на видео, после чего между ними возникла словесная стычка.

«На себя наведи и снимай. Ты – идиот, ты понял?», – заявил полицейский.

Когда же оператор вышел на улицу, то наткнулся на патруль полиции, где все сотрудники были без средств защиты.

В пресс-службе полиции Харькова журналистам ответили, что по данному факту решается вопрос о проведении служебной проверки в отношении указанных правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, полиция Кривого Рога задержала 66-летнего местного жителя, изъяв у него 20 открыток с поздравлениями российских солдат.

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