'Театрализованное представление': адвокат Зинченко прокомментировал пистолет в деле Фарион

По его словам, в СМИ и сети появляется информация, не соответствующая действительности, в частности относительно новых доказательств.

Среди доказательств по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион появился таинственный пистолет. Его нашли в одной из квартир, говорится в постановлении Галицкого суда. Правда, неизвестно по какому адресу.

Адвокат подозреваемого в убийстве Вячеслава Зинченко Игорь Сулима, комментируя эту информацию в интервью газете "Высокий замок" заявил, что знает об этом ровно столько же, как и каждый украинец.

"Понимаю, что эти вещи взяли по какому-то адресу, но какое это имеет отношение к моему подзащитному, пока не могу сказать. Знаю, это не было найдено у него (Зинченко - УНИАН) дома", - отметил он. Видео дня

В постановлении суда фигурируют красные перчатки. В красных перчатках был подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Впрочем, адвокат скептически прокомментировал вероятность того, что убийца хранил эти перчатки или передал их кому-то другому для хранения. По его убеждению, это больше похоже на "театрализованное представление".

Некоторые ресурсы распространили информацию о том, что сестру фигуранта дела уволили с работы из-за обысков у нее дома. Она якобы работала на предприятии "Днепромлын". Впрочем, Сулима опроверг эту информацию.

"У Зинченко нет сестры... А кто там еще фигурант? Приехала мама, она сейчас в Ивано-Франковске. Если бы ей было что-то известно, то она бы мне рассказала... Я буду знакомиться с материалами, если мне дадут", - прокомментировал адвокат.

Убийство Ирины Фарион - последние новости

На днях стало известно, в чьей квартире нашли пистолет, который всплыл в уголовном производстве по убийству Фарион. Пистолет "Форт 12-Р" нашли в квартире бывшего менеджера "Днипромлын".

При этом настоящее орудие убийства языковеда полиция ищет до сих пор.

Также УНИАН сообщал, что во Львове открыли мемориальную таблицу Ирине Фарион. Мероприятие состоялось на 40-й день после гибели языковеда.

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