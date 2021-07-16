В Киеве правоохранители в последний момент спасли от самоубийства 22-летнюю девушку, которая хотела пригнуть с моста Патона.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Сегодня ночью в полицию обратился мужчина, который сообщил, что на мосту Патона человек намерен покончить с собой.
Патрульные мгновенно прибыли на вызов и увидели, что на перилах моста, охватив электроопору, стоит женщина. Взволнованная гражданка сообщила патрульным, что не хочет жить из-за проблем на работе и семье. Но полицейские сумели найти нужные слова, поддержали ее и уговорили не прыгать.
В дальнейшем инспекторы сняли 22-летнюю женщину с перил моста и передали врачам скорой помощи.
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