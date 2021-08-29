Полиция открыла уголовное дело, задержано более полусотни человек.

Вчера, 28 августа, в Одессе пострадали около 30 правоохранителей, на которых напали противники ЛГБТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Николай Семенишин.

По его словам, примерно через 20 минут после окончания публичного ЛГБТ-мероприятия группа молодых людей беспричинно напала на полицейских и нацгвардейцев, обеспечивающих общественный порядок. В частности, злоумышленники распылили в правоохранителей слезоточивый газ.

"Задержан 51 нарушитель, 29 правоохранителей получили ожоги от слезоточивого газа", - сказал Семенишин.

Он уточнил, что открыто производство по трем статьям Уголовного кодекса: 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), 296 (хулиганство) и 294 (массовые беспорядки).

По некоторым данным, в числе задержанных – лидер организации "Традиции и порядок" Илья Попков.

ЛГБТ-марш в Одессе

В субботу, 28 августа, в центре Одессы в рамках фестиваля квир-культуры "ОдессаПрайд-2021" прошла публичная акция представителей ЛГБТ. В частности, они прошли колонной по Приморскому бульвару.

В это же время возле мэрии, на Думской площади, к которой примыкает бульвар, собрались противники ЛГБТ, в частности, представители организации "Традиции и порядок". Они выкрикивали оскорбления в адрес участников шествия, кричали "Смерть – ЛГБТ!" и прочее.

ЛГБТ-активистов охраняли сотни правоохранителей. После шествия его участников увезли специально заказанные автобусы.

Также ранее стало известно о задержании нескольких десятков оппонентов ЛГБТ, в частности, представителей организации "Традиции и порядок". Всего сообщалось примерно о 30 задержанных. Как поясняли в полиции, молодые люди нарушали общественный порядок, пытались блокировать автобус, в который садились представители ЛГБТ после завершения шествия. Также злоумышленники распылили слезоточивый газ.

Автор: Лариса Козовая